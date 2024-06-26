Бої тривали на північ від Харкова, зазначили в американському Інституті вивчення війни.

Триває повномасштабна війна в Україні, і наші воїни просунулися у місті Вовчанськ (Харківська область).

Захисники української держави у цьому населеному пункті нещодавно трохи просунулися вздовж вулиці Соборної, повідомляє американський Інститут вивчення війни ISW, посилаючись на кадри з геолокацією.

"Українські війська нещодавно просунулися в межах Вовчанська (на північний схід від Харкова) на тлі боїв, що тривають, на півночі Харківської області 25 червня… бої тривали на північ від Харкова біля Липців і Глибокого та на північний схід від Харкова поблизу Вовчанська та Тихого…", - поділилися аналітики.

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Супротивники почали активно наступати в Харківській області на початку травня й змогли неподалік кордону захопити кілька населених пунктів. На початку червня речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Назар Волошин повідомив, що наші бійці тримають під контролем близько 70% Вовчанська.

Пізніше повідомлялося, що вороги у цьому місті опинилися у пастці - втрапили в оточення на території агрегатного заводу. За словами співзасновника DeepState Романа Погорілого, точно невідомо, скільки окупантів втрапили у пастку.

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