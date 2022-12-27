Спостерігається активність ворога у Чорному морі, підготовка стратегічної і тактичної авіації, також існує імовірність завдання не масованого ракетного удару, а комбіновано - з використанням дронів-камікадзе.

Керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила ознаки, що свідчать про наміри росіян завдати масованої атаки по Україні саме у святкові дні. Про це вона повідомила в ефірі інформаційного телемарафону.

"По-перше, вони дійсно намагаються побавити нас світла і світлих свят - це зрозуміло, це їх така терористична тактика. По-друге, ми спостерігаємо їх певну активність. Вони тривалий час не виводили ракетоносії в Чорне море на бойове чергування, наразі там перебуває три ракетоносії, два з яких підводні. Нагадаю, що це ускладнює певним чином виявлення самого пуску ракет, але все ж таки не робить неможливими для нашого влучання протиповітряної оборони, тому ми напоготові і будемо реагувати"", - акцентувала Гуменюк.

Вона додала, що українські військові також фіксують підготовку ворожої стратегічної і тактичної авіації до масованого ракетного удару.

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"Але все ж таки пам’ятаймо, що тактика ворога може змінюватися, не обов’язково це буде масована ракетна атака або може бути комбінована. Нагадаймо, що вони (росіяни – УНІАН) нещодавно отримали партію дронів і вже почали їх використовувати", - зазначила Гуменюк.

На уточнювальне запитання, як часто зараз окупанти запускають дрони-камікадзе на південь чи приберігають їх саме для масованих атак, вона відповіла, що росіяни змінили підходи до використання БпЛА.

"Саме те, що вони не використовують їх так часто, як безпілотники з попередньої партії, як ми спостерігали, говорить про певну зміну тактики їх дій. Вони намагаються використовувати їх для виявлення протиповітряної оборони - перша хвиля саме на це спрямована, а потім вже йде наступна - ударна хвиля. Це ми вирахували за їх попередніми нападами на наші системи ППО і енергетичну систему",- пояснила Гуменюк.

Керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня зазначила, що українці мають бути готовими до можливої масованої чи поодинокої ракетної атаки, але не панікувати.

Іранські "Шахеди" у війні РФ проти України

Як відомо, Іран поставляє Росії військові безпілотники, які загарбники використовують для атак по Україні.

За даними української розвідки, перша партія безпілотників, куплених Росією в Ірані, налічувала близько 400 апаратів, друга – близько 250.

Більшість "мопедів" збиваються ще до того, як вони досягають своїх цілей. Так, за останнім даними ЗСУ, вже збито третину другої партії "Шахедів".

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