За його словами, кадрові проблеми окупантів тільки поглибляться, адже після поразки на Харківщині росіяни все зрозуміли про "другу армію світу".

"Подвиги" російської армії, яка поспіхом тікала із Харківської області, приховати у сучасному світі неможливо. На боці російської армії тепер ніхто не захоче воювати, адже усі зрозуміли її боягузливість та некомпетентність.

Про це в ефірі з Марком Фейгіним повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Він нагадав, що в армії РФ "кадровий голод". Російський диктатор Володимир Путін пішов на кардинальні кроки. Як нагадав Геращенко, журналіст-розслідувач Христо Грозєв оприлюднив інформацію, що Путін наказав державним корпораціям створити приватні військові компанії.

"Справа йде до розпаду Росії, я прямо скажу. Якщо цю війну не зупинять шляхом повного виводу з території України російських збройних сил включно з Кримом, надалі це призведе до розпаду Російської Федерації. Регіональні лідери, які сидять тихо, побоюючись ФСБ, почнуть поступово підіймати голову. Вони всі вже розуміють, усі ці лідери Татарстану, Башкортостану й інших республік розуміють, що Путін веде Росію у прірву... Дуже важливі наслідки нашої блискучої перемоги на Харківщині - це те, що в Росії почали публічно критикувати Путіна та його прихильників", - зазначив Геращенко.

За його словами, критика режиму Путіна в Росії буде тільки поглиблюватися з кожним ударом Збройних сил України. Після звільнення Херсону, Мелітополя та Бердянська кремлівська пропаганда повністю зламається. Путін більше не зможе розповідати росіянам, що їхня армія "найсильніша".

Геращенко зауважив, що пропаганда РФ вже змінює риторику, заявляючи, що Харківську область звільняють найманці з НАТО. Однак він наголосив, що у разі справжньої війни з НАТО російська армія тікатиме до Владивостоку.

Про розпад імперії Путіна говорять вже не вперше. Зокрема, раніше радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що РФ виявилася міцнішою, ніж прогнозували на Заході. Проте у режиму Путіна вже є проблеми, які можуть призвести до розвалу РФ.

"Найбільш реалістичним сценарієм є розкол в елітах. Народні бунти малоймовірні. Хоча, невдоволення центром у регіонах зростає. Відсутність майбутнього прикінчить сучасну Росію. Ставка на минуле не може зіграти. Всі розуміють, що ривок у прірву, заради нездійсненних планів Кремля, призведе режим до краху", - заявив Арестович.

Водночас російський журналіст-опозиціонер Олександр Невзоров вважає, що розпад Російської Федерації запустить Литва, як колись розвалила СРСР.

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