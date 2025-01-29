У складі ворожої армії вже діє 7-й окремий розвідувально-ударний полк безпілотних систем чисельністю 1 342 військовослужбовців.

Росія розпочала формування окремих полків безпілотних систем на рівні військових округів. Ціллю цих процесів є посилення потенціалу у сфері безпілотних технологій та централізація управління дронами, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Зокрема, у складі Центрального військового округу Росії з'явився 7-й окремий розвідувально-ударний полк безпілотних систем чисельністю 1 342 військовослужбовців. Підготовка особового складу відбувається на базі 473-го окружного навчального центру РФ.

Його структура полку включає:

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командний склад;

ударний батальйон безпілотних систем;

три розвідувально-ударні батальйони;

підрозділи матеріально-технічного забезпечення, зокрема зв’язку, медичні та ремонтні підрозділи.

Крім того, Росія планує створити 102 підпорядкованих підрозділи: 41 ударний та 61 розвідувальний.

Влітку 2024 року російські волонтерські групи розпочали краудфандингові кампанії для підтримки цього полку. Водночас Міністерство оборони РФ також повідомило про реорганізацію неформальних загонів безпілотників та інших фахівців у "об’єднані технічні батальйони". До жовтня 2024 року було сформовано кілька загонів безпілотних систем на базі Центру перспективних безпілотних технологій "Рубікон", а також анонсовано створення ще п’яти таких загонів.

Військовий аналітик Конрад Музика зауважив, що ці організаційні зміни в російських збройних силах і формування підрозділів безпілотників свідчать про те, що в майбутньому подібні полки можуть з'явитися і в інших російських військових округах.

Міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов заявив, що формування військ безпілотних систем у складі ЗС РФ планується завершити у третьому кварталі 2025 року.

"Російські війська, ймовірно, отримають розширені можливості підтримки безпілотників, якщо Міністерство оборони Росії успішно сформує ці нові полки безпілотних систем та централізує свої зусилля із закупівель для військ безпілотних систем. Водночас успіх цих зусиль буде залежати від прихильності Збройних сил РФ до проведення необхідних реформ і наявності ресурсів", - заявив він.

Росія і Україна - перспективи миру

Як писав УНІАН, днями Путін заявив, що Росія готова до переговорів щодо України, але без участі Києва. Російський диктатор заявив, що якби у Трампа не "вкрали перемогу" на минулих виборах у США, війни в Україні можна було б уникнути.

Також ми розповідали, що, на думку Зеленського, формат майбутніх переговорів залежатиме не тільки від України. Він хоче, щоб у процесі були задіяні також США та Євросоюз.

Вчора Путін заявив, що президент України Володимир Зеленський не має права підписувати документи за підсумками можливих переговорів із Москвою.

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