Також ГУР МО повідомляє про сутички місцевого населення тимчасово окупованих територій з російськими найманцями.

РФ відправляє найманців на контракту службу до ОРДЛО.

Про це йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"Окупантам не вдається забезпечити комплектування своїх підрозділів достатньою кількістю новобранців за рахунок населення тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях. Зважаючи на зазначене, противник активізував набір найманців через мережу вербувальних центрів на території РФ з направленням їх для проходження служби за контрактом через неконтрольовані Україною ділянки кордону", - зазначили у відомстві.

Також ГУР повідомляє про сутички місцевого населення тимчасово окупованих територій з російськими найманцями.

"Водночас спостерігається загострення соціальної обстановки в населених пунктах тимчасового перебування російських найманців, що пов’язане з непоодинокими сутичками т. зв. "добровольців" з місцевим населенням, у т. ч. з використанням зброї", - йдеться у повідомленні.

За даними Міністерства оборони України, станом на 3 лютого російські підрозділи біля українських кордонів нараховують близько 115 тисяч наземного компонента, враховуючи територію Білорусі, прилеглі райони РФ, включно з тимчасово окупованими Донбасом та Кримом.

Читайте такожРоспропаганда налякала окупантів на Донбасі "українським наступом" - розвідкаГоловнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний розповів про стан забезпеченості України військовими запасами.

Вас також можуть зацікавити новини: