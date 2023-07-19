Штати не готові оголосити про будь-які заходи підтримки цих суден.

Сполучені Штати не готові оголосити про будь-які заходи підтримки суден, що прямують до українських портів після того, як Міністерство оборони РФ оголосило, що буде вважати ці судна як такі, що перевозять військові вантажі. Це сталося на тлі зриву зернової угоди Росією.

Таку заяву зробила прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр під час брифінгу. Так, у відповідь на запитання журналістів про те, чи розглядають Штати можливість надання допомоги в русі суден в українські порти, вона відповіла, що їй "нема чого сказати про те, що стосується морської частини".

Водночас вона наголосила, що США продовжать допомагати Україні в питаннях постачання зерна на світові ринки. Прес-секретар Білого дому також згадала про виділення коштів на підтримку українських фермерів.

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Зрив зернової угоди

17 липня закінчилася дія підписаної в травні угоди про продовження роботи так званого зернового коридору, яким Україна експортувала своє зерно. Росія в односторонньому порядку вийшла з угоди – таку заяву зробила місія РФ в ООН.

На зрив зернової угоди відреагував Володимир Зеленський. Він закликав сторони угоди продовжити експорт зерна без участі Росії і направив відповідні листи президенту Туреччини і генеральному секретарю ООН.

Водночас найбільші світові брокери вже призупинили страхування морських вантажів з України. Чорноморський регіон віднесли до переліку регіонів з високим ризиком.

Примітно, що після зриву зернової угоди Росія активно обстрілює південні регіони України. Зокрема, в ніч на 19 липня ворог завдав один із найбільш масованих ударів по Одесі та області за весь час повномасштабної війни, випустивши ракети Х-22, "Калібри" і дрони-камікадзе. Під час нічної атаки були знищено 60 тисяч тонн зерна, які мали відправити в Китай.

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