Тільки в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 15 російських кораблів.

За даними Військово-морських сил, станом на 6 грудня 2022 року Росія зібрала у трьох морях кораблі, загальний залп яких становить 88 ракет типу "калібр".

Як повідомили у ВМС, тільки в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 15 ворожих кораблів. З них 2 є носіями крилатих ракет "калібр", загальний залп становить 12 ракет.

Зазначається, що в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні 2 корабля. Водночас у Середземному морі перебувають 9 ворожих кораблів, з яких 5 – носії крилатих ракет "калібр". Загальний залп становить 76 ракет.

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"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря", – наголосили у ВМС.

Війна в Україні: роль кораблів РФ

Росія використовує свій флот для завдання ударів по території України. Від початку повномасштабного вторгнення в Україну окупанти втратили 16 кораблів та катерів.

Міністерство оборони Росії опублікувало відео запуску ракет 5 грудня для масованого обстрілу території України з моря. Рашисти стверджують, що стріляли "по системі військового управління, об'єктах оборонпрому та пов'язаних з ними об'єктах енергетики України".

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що наша держава повинна убезпечити населення від ракетних ударів і забезпечити подальше вивезення зерна. Для цього необхідно продовжувати знищувати ворожі кораблі. Саме тому Збройним силам потрібен флот морських дронов.

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