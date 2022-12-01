За словами Резнікова, з їх допомогою можна продовжувати знищувати ворожий флот.

Україна повинна убезпечити населення від ракетних ударів і забезпечити подальше вивезення зерна. Для цього необхідно продовжувати знищувати ворожі кораблі. Ось чому Збройним силам потрібен флот морських дронов.

Таку заяву на свіжому брифінгу зробив міністр оборони України Олексій Резніков. За його словами, після повномасштабного вторгнення Росії морські акваторії держави були заблоковані. В результаті експорт зерна став неможливий.

Потім ЗСУ знищили флагман Чорноморського флоту "Москва". Крейсер потопили двома протикорабельними ракетами "Нептун". Знищення корабля дозволило звільнити острів Зміїний і почати вивезення зернових. А коли Україна отримала ракети "Гарпун" від партнерів, РФ відступила ще далі від берегової лінії.

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"Тому сьогодні вони (окупанти, — УНІАН) використовують надводні та підводні носії для запуску по Україні "Калібрів" та інших ракет надводного базування. Тому гуманітарне завдання — продовжити вивозити зерно в світ, захищати наші цивільні об'єкти шляхом продовження кампанії з відправки російського флоту на дно... Саме для цієї мети нам потрібні надводні і підводні дрони", — підсумував Резніков.

Морські дрони для України

У першій половині листопада президент України Володимир Зеленський ініціював збір коштів на морські безпілотники. Планувалося отримати 1 мільярд гривень для придбання сотні дронів.

Через два дні після початку краудфандингової кампанії вдалося придбати перший БПЛА. Його назвали на честь звільненого Херсона.

Громадяни литви 24 листопада завершили масштабний збір коштів на придбання трьох морських дронів. Вони отримали імена Peace Дец, Peace Да і Peace Дюк. Всього литовці пожертвували $750 тисяч.

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