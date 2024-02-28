Це щонайменше третій такий результативний удар за останні 8 днів.

ЗСУ завдали ще одного удару по шикуванню російських солдатів поблизу лінії фронту. Як повідомляють російські телеграм-канали, окупантів вишикували для роздачі медалей, але снаряд із РСЗВ HIMARS прилетів раніше.

Подробиці інциденту опублікував телеграм-канал "Досьє шпигуна", який часто дає інсайди про ситуацію на російській стороні фронту. За його даними, "приліт" стався ввечері 27 лютого в населеному пункті Оленівка Донецької області. Стверджується, що командування вишикувало солдатів 155-ї окремої бригади морської піхоти ЗС РФ для нагородження окремих із них.

Стверджується, що внаслідок удару двома ракетами із системи HIMARS загинули 19 окупантів, ще 12 дістали поранення. Також повідомляють, що нібито було вбито заступника командира бригади підполковника Романа Кожухова, майора Олександра Абілова і капітана Наїля Шахманова. Командир бригади Михайло Гудков нібито був поранений.

Відео дня

"Джерело повідомляє, що командування було поінформоване про роботу ворожого розвідувального БПЛА в їхньому районі, проте цю інформацію проігнорувало", - пише телеграм-канал.

Побічно цей інцидент підтверджує український ексдепутат-втікач Олег Царьов і деякі Z-пропагандисти.

Удари HIMARS по шикуваннях російських військ

Як писав УНІАН, російське командування регулярно підставляє своїх солдатів під удари ЗСУ, влаштовуючи шикування в зоні ураження української артилерії. За останні дні сталися щонайменше два таких інциденти з великою кількістю загиблих.

Так, унаслідок ракетного удару ЗСУ 20 лютого по полігону в Донецькій області загинули щонайменше 68 російських військовослужбовців 36-ї гвардійської мотострілецької бригади із Забайкалля.

Буквально наступного дня було завдано удару по полігону в національному парку "Олешківські піски" в Херсонській області. За неофіційною інформацією, там загинуло понад 30 російських солдатів, ще три десятки дістали поранення.

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