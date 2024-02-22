В результаті удару, нанесеного ЗСУ 20 лютого по полігону біля населеного пункту Трудовське, загинуло близько 70 російських окупантів, імена 65 вже відомі.

Щонайменше 68 російських військовослужбовців 36-ї гвардійської мотострілецької бригади (в/ч 06705) із Забайкалля загинули внаслідок ракетного удару ЗСУ 20 лютого по полігону у Донецькій області. Про це повідомляють "Важливі історії".

Зазначається, що відповідний список поширений у деяких російських чатах. У переліку - імена 65 солдатів, ще троє - не впізнані.

"Справжність списку загиблих і обставини удару — під час шикування перед генерал-майором Олегом Мойсеєвим, командувача 29-ю армією Східного округу, —"важливим історіям" підтвердив службовець частини. За його словами, удар був такої сили, що "розлетілося все", "поранених було дуже багато", частину з них відправили в госпіталь Ростова-на-Дону", — йдеться в повідомленні.

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У соціальних мережах виявлені сторінки, які, ймовірно, належать деяким із загиблих. У їх числі, наприклад, — Олександр Рустамов, на сторінці якого залишені коментарі, що свідчать про його загибель. Відзначається, що в січні він збирав гроші від імені згаданої 36-ї бригади на "обладнання для швидкої ефективної боротьби з повітряними цілями націоналістів". У своїх постах Рустамов згадує цивільне населення України, яке виготовляє "кустарні" Квадрокоптери, і ці безпілотники заважають загарбникам.

Також у списку — Олександр Пусєв, Сергій Петров, Олексій Філімонов, Віталій Іщенко та Денис Сахацький, родичі яких не відповіли на запити "важливих історій".

Підтвердили масову загибель і поранення росіян заступник командира батальйону спеціального призначення Східного військового округу Олексій Міхальов і "волонтери", які в соціальних мережах написали, що для" двохсотих "не вистачає пакетів, а"в сотні сімей прийшла біда, назавжди".

У той же час, губернатор Забайкалля Олександр Осипов стверджує, що цифри перебільшені, але факт удару підтвердив.

Як повідомляється, приліт касетних боєприпасів (імовірно, з РСЗВ HIMARS) стався вдень, коли три роти бригади (близько 200-300 бійців) вишикувалися в поле в очікуванні прибуття генерал-майора Олега Моїсеєва.

"У серпні 2023 року Моїсеєв став героєм фільму пропагандиста Володимира Соловйова", — сказано в публікації.

Удар по полігону окупантів 20 лютого - подробиця

Як повідомляв УНІАН, 20 лютого українська армія завдала удару по полігону росіян біля села Трудівське Волноваського району Донецької області. Повідомлялося, що в результаті атаки ліквідовано щонайменше 65 окупантів. У момент удару на шикуванні перебували військовослужбовці 36-ї гвардійської мотострілецької бригади (військова частина 06705, Забайкальський край). Загарбники з 4, 5 і 6-ї роти стояли на полігоні в очікуванні прибуття командувача 29-ї армії Східного військового округу, генерал-майора Олега Моїсеєва.

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