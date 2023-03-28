Йдеться про Горлівський район Донецької області і Каховський район Херсонської області.

Російські загарбники обмежили вільне пересування українців ще у двох окупованих районах.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

"Російські окупанти продовжують посилювати режимні заходи на тимчасово окупованих територіях. Останнім часом спостерігається тенденція, коли вводиться обмеження на вільне пересування громадян України між населеними пунктами. Зокрема, у Горлівському районі Донецької області, а також у Каховському районі Херсонської області до окремих населених пунктів неможливо потрапити без місцевої реєстрації", - сказано у зведенні.

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Що відбувається на окупованих територіях

Російські загарбники продовжують примусову паспортизацію на окупованих територіях. Аби змусити українців брати російський паспорт, людям погрожують фізичною розправою та катують тих, хто не бажає виконувати накази окупантів.

За даними Генштабу, у Херсонській області для посилення темпів паспортизації росіяни погрожують припинити виплати пенсій. Крім того, російські загарбники вирішили звільняти працівників, які не отримали паспорт країни-агресорки. Свої незаконні дії окупанти пояснюють "новою юрисдикцією".

Крім того, загарбники на окупованій частині Запорізької області посилюють фільтрацію населення. Зокрема, вони масово перевіряють наших жителів на блок-постах, масово проводять обшуки у квартирах, домівках. Тільки в Мелітополі до російських катівень потрапили 500 осіб.

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