Ракетна небезпека залишається актуальною.

У Чорному морі силами оборони зафіксовано шість ворожих ракетоносіїв з максимально можливим залпом у 44 "Калібри", розповіла в ефірі телемарафону представниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк.

За її словами, за вчора пункт базування відвідав один човен для переспорядження. "А це означає, що сьогодні ми оцінюємо загальний залп ракет на бортах усіх 6 ракетоносіїв, які перебувають наразі на бойовому чергуванні, до 44 ракет", - зазначила Гуменюк.

Ракетна небезпека залишається актуальною. "Знаходження в морі на бойових позиціях, спорядження і така кількість – все це може свідчити про продовження ракетних атак", - наголосила Гуменюк.

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Гуменюк уточнила, що 44 ракети – максимально можливий залп для шести ракетоносіїв: "Після 14-го частина ракет була використана, і після того тільки один човен заходив у пункт базування. Всі решта залишалися на місцях".

При цьому зауважується, що найбільший показник кількості російських ракет у Чорному морі, які фіксували ЗСУ протягом повномасштабного вторгнення, був у 48 одиниць.

"Тобто, зараз показник близький до рекорду", - прокоментував ведучий. Гуменюк з цим погодилась.

Масований ракетний удар по Україні 14 січня

Вдень і ввечері 14 січня Росія атакувала Україну ракетами. Внаслідок ударів знеструмлено Харків, проблеми зі світлом спостерігаються в Івано-Франківській, Одеській та Львівській областях.

Вранці окупанти також атакували, ймовірно, балістичними ракетами Київ, цілячись по енергооб'єктах. В результаті вечірньої повітряної тривоги прильотів по критичній інфраструктурі в столиці та області не зафіксовано.

У Дніпрі російська ракета потрапила в багатоповерхівку. Вибухом фактично знесено один з під'їздів.

Всього протягом 14 січня ворог обстріляв дві теплові електростанції ДТЕК, одна з них припинила виробництво електроенергії.

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