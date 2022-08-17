Ракетний удар влучив у гуртожиток.

Кількість загиблих внаслідок удару по Харкову зросла вже до 6.

Про це на своїй сторінці в Telegram повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"На жаль, кількість загиблих та поранених внаслідок обстрілу Салтівки зросла: 6 людей загинули, 16 - отримали поранення", - написав він.

В свою чергу президент України Володимир Зеленський заявив, що обстріл росіянами Харкова - це підлий і цинічний удар по цивільних, що не має жодного виправдання й демонструє безсилля агресора.

"Коли чуєш про харківську Салтівку – це знову біль. Біль за всю Україну. Біль за Харків. Ракетний удар… По гуртожитку… Будівля вщент зруйнована", - розповів він.

За словами Зеленського, точну кількість загиблих і поранених встановлюють.

"Підлий і цинічний удар по цивільних, що не має жодного виправдання й демонструє безсилля агресора. Не пробачимо, помстимося", - наголосив глава держави.

Як повідомляв УНІАН, перед цим мер Харкова повідомив про 3 загиблих та 10 поранених в результаті удару по Харкову.

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