Ворог з усіх сил намагається просуватися вперед.

Росіяни окупували населені пункти Зелений Кут та Новоукраїнка біля адмінмежі Дніпропетровщини та Донеччини і намагаються просуватися далі.

Як зазначили аналітики проєкту DeepState, ці села знаходяться біля Дачного, куди активно пробує лізти ворог, але бійці Сил Оборони України (СОУ) намагаються не дати закріпитися в населеному пункті.

Аналітики проєкту підкреслили, що ситуація в районі Дачного динамічна і напружена. Для недопущення просувань на Дніпропетровщину і зайняття села СОУ залучили додаткові ресурси, але в силу кількісної переваги і безперервних штурмів невеликими групами піхоти, противник пролазить крізь оборонні порядки українських військових.

Відео дня

У проєкту констатували, що для РФ захід на Дніпропетровщину є великою медійною причиною запустити машину пропаганди.

Для України це також принципово - не допустити росіян за адмінмежі. Аналітики нагадали, що спекуляції проривів меж областей вже були в районі Котлярівки та Горіхового, але кожного дня військові стримують ворога, який для цього прориву залучив додаткові резерви.

"На даному напрямку ми ще побачимо багато подібних обговорень, адже росіяни мають стрімкі просування в районі Ялти, яка також знаходиться на адмінмежі, Зірки, Піддубного, Толстого, Шевченка, Воскресенки та інших населених пунктів.

Ситуація навколо Дніпропетровщини

30 червня DeepState вперше позначив сіру зону на Дніпропетровщині. За даними аналітиків проєкту, на адмінкордоні області у кількох місцях вже йдуть бої, але військові спростували ці дані.

Зокрема, керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко сказав, що бої йдуть поблизу адміністративної межі, а також росіяни залітають на Дніпропетровщину FPV-дронами. "Але прориву зараз немає, бої складні", — написав тоді Коваленко в Телеграм.

Вас також можуть зацікавити новини: