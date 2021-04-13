Глава МЗС наголошує, що треба дати зрозуміти Росії, що збройне загострення проти України призведе до "важких наслідків".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав три головні задачі для забезпечення захисту України від російської загрози.

Читайте такожСтягування російських військ: експерт розповів, яких дій України боїться КремльЯк передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба заявив в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

Глава МЗС перерахував задачі, які треба вирішувати вже зараз для захисту України.

"Зараз головне, це перше - максимальне надсилання сигналів Російській Федерації про те, що будь-яка збройна ескалація проти України матиме для неї важкі наслідки, з конкретним поясненням цих наслідків", - переконаний Кулеба.

"Друге - це зміцнення обороноздатності України, зміцнення наших Збройних сил, у тому числі у взаємодії з нашими партнерами, і третє - максимально поглиблена взаємодія між розвідувальними органами - нашими і партнерів, зокрема, з країн НАТО для того, щоб максимально краще володіли ситуацією і розуміння намірів РФ", - заявив Кулеба.

Також глава МЗС вважає, що Росія вдається до прямих загроз Україні, коли робить заяви про те, що вступ України до НАТО призведе ніби-то до "розвалу України".

"Це новий елемент в інформаційній роботі Російської Федерації. Раніше до такого вдавалися лише "герої" їхніх шалених ток-шоу і пропагандисти. Зараз ми чуємо від російських офіційних осіб прямі погрози, і безумовно, це не залишається непоміченим, і свідчить доказом серйозності намірів Росії", - наголосив Кулеба.

Також міністр сказав, що "саме існування України як незалежної європейської держави є провокацією для Російської Федерації".

Він нагадав, що до 2014 року Україна відповідно до законодавства була позаблоковою державою, що жодним чином не зупинило агресора.

"Той, хто шукає приводи, безумовно постійно буде їх шукати, а ми маємо шукати свою безпеку і свою посилену обороноздатність", - наголосив Кулеба.

Водночас він сказав, що набуття Україною членства в НАТО швидко не відбудеться. "Я переконаний, що Україна буде членом НАТО, але це не те питання, яке буде вирішене у найближчі тижні чи місяці", - переконаний міністр.

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Автор: Віталій Саєнко