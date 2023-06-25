Окупанти надають допомогу лише тим постраждалим на підтоплених територіях, хто має російський паспорт.

Російські окупанти вдалися до цинічного шантажу для посилення паспортизації на захоплених територіях Херсонської області. Ворог використовує скрутне становище мешканців підтоплених населених пунктів.

"Представники окупаційної адміністрації видають так звані "житлові сертифікати" та здійснюють соціальні виплати на придбання житлового майна лише тим постраждалим жителям окупованої території, які оформили "російське громадянство", – йдеться у повідомленні Центру національного спротиву.

Зазначається, що в інших вимагають написати заяву "на отримання ворожої макулатури" й лише тоді обіцяють розглянути питання щодо надання допомоги.

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"Маємо черговий доказ цинічності ворога, який проводить політику знищення українців на ТОТ (тимчасово окупованих територіях – ред.)", – наголосили в Центрі нацспротиву.

Паспортизація на окупованих територіях

Російські загарбники провалюють плани з примусової паспортизації на тимчасово окупованих територіях. Мер Мелітополя Іван Федоров попередив, що росіяни почали зупиняти автомобілі на блокпостах у Токмаку, після чого просять документи та рвуть українські паспорти.

Водночас у Запорізькій області ворог почав мінувати землю місцевих мешканців, які не взяли паспорти країни-агресора та виїхали з окупованої території. Такі дії окупантів вже помітили у Покровському Запорізької області.

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