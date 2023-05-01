Подоляк розповів, на кого за це очікує відповідальність.

Жителі окупованих територій, які отримали громадянство Російської Федерації під примусом, не переслідуватимуться за законом.

Про це написав радник Офісу президента Михайло Подоляк в Twitter, коментуючи поради уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця та міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук. За його словам, у них немає суперечностей.

"Якщо ви маєте змогу не отримувати російський паспорт, намагайтеся не отримувати. Якщо вам необхідно взяти російський паспорт, щоб уникнути репресій, катувань, - беріть. Принципова громадянська позиція заслуговує найвищої оцінки. Але ніхто не виграє від збільшення числа українських полонених чи закатованих громадян", - пояснив він.

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За словами Подоляка, Україна не буде переслідувати громадян, які пасивно отримали таке громадянство. "Ключове - пасивно, під жорстким примусом. Бо це (примус до непотрібного ru-паспорта) одна з важливих технологій залякування з боку РФ і безумовна ознака системного геноцидного формату війни", - додав радник ОП.

Він зазначив, що перед законом відповідатимуть люди, які активно сприяли окупантам, обіймали посади в окупаційних адміністраціях, допомагали в організації псевдореферендумів та на камеру брали паспорти РФ.

Поспортизація українців: останні новини

Як відомо, окупанти примусово паспортизують мешканців тимчасово окупованих територій України.

27 квітня російський диктатор Путін підписав указ, що дозволяє депортувати з територій, якій Росія намагалася анексувати, людей, які відмовилися від російських паспортів.

Вчора уповноважений Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що мешканці окупованих територій можуть брати паспорти країни-агресора, щоб зберегти своє життя.

Водночас вже сьогодні віце-прем'єр-міністерка Ірина Верещук порадила людям, які залишаються в окупації, відмовлятися від "громадянства" РФ.

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