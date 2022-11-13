У середньому процес навчання з керування дроном займає до чотирьох тижнів.

Максим Суботін та Дмитро Забаштанський разом з командою українських варіантів розробили перший унікальний український багаторазовий ударний дрон під назвою Punisher або "Каратель".

Розробники в ефірі 1+1 розповіли, що це найменший і найлегший ударний дрон, який не має аналогів у світі. Він здатен завдавати ударів по захищених об’єктах ворога на глибині до 40 кілометрів.

Крім того, ця українська пташка найдешевша серед аналогів у світі. Дмитро Забаштанський, розробник дронів, зазначив, що їхній безпілотник - зручний, щоб його використовувати у полі, йому не потрібен аеродром, не потрібна смуга для посадки. Також він достатньо великий, щоб нести свій контейнер. Наразі дрон здатен нести 2,5 кг, але цю вагу планують збільшити.

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"У складі комплексу є станція наземного контролю, це продукція компанії Roda. Це німецький виробник, який постачає продукцію армії НАТО... Ми розуміли, що робота в полі вимагає запасу щодо надійності та міцності, тому такий вибір. У складі комплексу є антена, трекбол - мишка, яка не їздить... Є зарядні станції, додаткові батареї, є гаряча заміна для того, щоб змінити батарею, не перериваючи процес. Також є катапульта, яка складається з двох сегментів довжиною 5 м, з якої відбувається старт дрона" - каже розробник дронів Максим Суботін.

Також до Punisher є контейнер, який допрацьовують у кожному з підрозділів ЗСУ, де його роблять бойовим. Йдеться зокрема про вибуховий пластид, з якого робиться саморобний вибуховий пристрій. Вся електроніка у комплекті до дрона - зарубіжна.

Український дрон Punisher: що про нього відомо

Розробка безпілотного комплексу розпочалася у 2016 році для вирішення бойових задач під час російсько-української війни. До початку широкомасштабного вторгнення 2022 року БПЛА здійснив близько 120 місій.

Восени 2022 року в інтерв'ю "Громадському" розробник БПЛА Максим Суботін відзначив роботи з подальшого розвитку комплексу, покращення його характеристик та випуску модифікації з двома бойовими дронами.

Вартість комплексу становить близько 50 тисяч доларів США, безпосередньо літальний апарат — близько 10 тисяч доларів США.

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