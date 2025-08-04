Служба безпеки України атакувала аеродром Саки.

Цієї ночі безпілотники ЦСО "А" Служби безпеки України "завітали" на військовий аеродром "Саки" в тимчасово окупованому Криму, який є ключовою авіабазою Росії для операцій в Чорному морі.

Як повідомила пресслужба СБУ у Telegram, внаслідок удару по території аеродрому було уражено склад авіаційного озброєння. Зазначається, що повністю знищено літак Су-30СМ, ще один – пошкоджено. Також уражено три літаки Су-24.

"Ворог поніс значні збитки. Адже тільки один літак Су-30СМ може коштувати в середньому від 35 до 50$ млн", - йдеться у повідомленні.

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В спецслужбі також поінформували, що у результаті спецоперації ЦСО "А" СБУ на території аеродрому також уражено склад авіаційного озброєння.

"Успішна спецоперація СБУ в Саках — це черговий крок до послаблення можливостей ворога вести загарбницьку війну проти України. Окупанти мають памʼятати, що ніколи не почуватимуть себе в безпеці на нашій землі", - наголосили в СБУ.

Інші операції України проти ворога - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 31 липня далекобійні дрони СБУ влаштували "бавовну" на АТ "Радіозавод", який входить до складу корпорації "Ростех".

Підприємство виробляє автоматичні системи бойового управління для різних родів військ РФ: ППО, артилерії, а також мобільні командні пункти на базі бронетехніки та сучасні засоби зв’язку. Через роботу на російський ВПК завод перебуває під міжнародними санкціями.

2 серпня на території Волгоградської області держави-агресора вийшов з ладу магістральний газогон "Центральна Азія – Центр", який є системою газопроводів, що належить "Газпрому" і транспортує природний газ з Туркменістану через Узбекистан та Казахстан до Росії.

Джерела УНІАН в розвідці розповіли, що дана магістраль забезпечує енергією такі об’єкти ВПК РФ, як "Демихівський машинобудівний завод", "Російська літакобудівельна корпорація МіГ (виробничий комплекс №1)", завод з виготовлення набоїв "Магнум-к" та інші.

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