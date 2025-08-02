Ця магістраль забезпечує енергією об’єкти ВПК РФ.

Другого серпня на території Волгоградської області держави-агресора вийшов з ладу магістральний газогон "Центральна Азія – Центр", який є системою газопроводів, що належить "Газпрому" і транспортує природний газ з Туркменістану через Узбекистан та Казахстан до Росії.

Як поінформували УНІАН джерела в розвідці, після повідомлень про гуркіт на відрізку магістрального газогону російські екстрені служби виїхали на місце події.

За словами співрозмовника, дана магістраль забезпечує енергією такі об’єкти ВПК РФ, як "Демихівський машинобудівний завод", "Російська літакобудівельна корпорація МіГ (виробничий комплекс №1)", завод з виготовлення набоїв "Магнум-к" та інші.

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"Представники російської газотранспортної компанії яка забезпечує армію держави-агресора наразі підраховують збитки. Повідомляється, що транспортування газу магістральним газогоном "Центральна Азія – Центр" у Волгоградській області зупинене на невизначений термін", - зазначило джерело.

Вибухи у Росії - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 31 липня далекобійні дрони Служби безпеки України влаштували "бавовну" на АТ "Радіозавод", який входить до складу корпорації "Ростех".

Цей завод виробляє автоматичні системи бойового управління для різних родів військ РФ: ППО, артилерії, а також мобільні командні пункти на базі бронетехніки та сучасні засоби зв’язку. Через роботу на російський ВПК завод перебуває під міжнародними санкціями.

Під час нальоту дронів СБУ зафіксовано щонайменше 11 вибухів, після яких спалахнула масштабна пожежа. Попередньо уражено новий виробничий комплекс заводу та складські приміщення з комплектуючими.

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