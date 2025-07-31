Попередньо уражено новий виробничий комплекс заводу та складські приміщення з комплектуючими.

Сьогодні вранці далекобійні дрони Служби безпеки України влаштували "бавовну" на АТ "Радіозавод", який входить до складу корпорації "Ростех".

Як повідомили УНІАН джерела в спецслужбі, завод виробляє автоматичні системи бойового управління для різних родів військ РФ: ППО, артилерії, а також мобільні командні пункти на базі бронетехніки та сучасні засоби зв’язку. Через роботу на російський ВПК завод перебуває під міжнародними санкціями.

За словами співрозмовника, під час нальоту дронів СБУ зафіксовано щонайменше 11 вибухів, після яких спалахнула масштабна пожежа. Попередньо уражено новий виробничий комплекс заводу та складські приміщення з комплектуючими.

"СБУ системно зменшує здатність Росії виготовляти продукцію для своєї армії. Літній сезон відпрацювання по високотехнологічним підприємствам російського ВПК - в розпалі", - зазначило поінформоване джерело в СБУ.

Удари по Росії

Як повідомляв УНІАН, у ніч 26 липня далекобійні дрони СБУ уразили виробничі потужності ставропольського радіозаводу "Сигнал", який є одним із найбільших в Росії виробників радіоелектроніки. "Сигнал" спеціалізується на виробництві різних видів радіоелектронної боротьби (РЕБ), радіолокаційної, радіонавігаційної апаратури, радіоапаратури дистанційного керування та працює на російський військово-промисловий комплекс. Завод перебуває під міжнародними санкціями.

Один із ударів припав на корпус №2 (цех №5), де розташовано дороговартісне імпортне обладнання - станки на базі числового програмного управління. Друге ураження зафіксовано у корпусі №1, де знаходиться цех радіоелектронних пристроїв №17.

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