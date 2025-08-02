Ще однією ціллю стало підприємство, яке виготовляє військове обладнання.

Дрони Служби безпеки України завдали удару по аеродрому зберігання "Шахедів" в Приморсько-Ахтарську, а також заводу "Електроприлад". Про це повідомляє СБУ.

Військовий аеродром "Приморсько-Ахтарськ" розташований у Краснодарському краї РФ. Після того, як українські дрони вразили ціль, в районі об'єкта спостерігали пожежу.

Що стосується заводу "Електроприлад", який розташований у місті Пенза, то він працює на російську оборонку. Підприємство спеціалізується, зокрема, на обладнанні для військових цифрових мереж, а також авіаційних приладах.

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Після ураження об’єкта в районі вибухів бачили задимлення.

Удари по Росії: інші новини

Раніше УНІАН повідомив, що далекобійні дрони СБУ завдали удару по підприємству "Радіозавод", який входить до складу російської державної корпорації "Ростех". Воно спеціалізується на виробництві автоматичних систем бойового управління для різних родів російських військ. Через роботу на російську оборонку підприємство перебуває під міжнародними санкціями.

Також нещодавно дрони СБУ завдали удару по виробничих потужностях підприємства "Сигнал". Останнє є одним із найбільших в РФ виробником радіоелектроніки. Відомо, що він виготовляє, зокрема, радіолокаційну та радіонавігаційну апаратуру, а також радіоапаратуру дистанційного керування. Це підприємство також знаходиться під міжнародними санкціями.

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