Наставник зазначив, що у момент ворожого удару знаходився у кімнаті.

Триває війна в Україні, і в Одесі через російську атаку постраждало житло відомого українського тренера Семена Альтмана.

Як розповів він Sport.ua, це сталося під час однієї з нещодавніх атак по місту. "Ми всі живі, проте постраждали сильно. Всі вікна в моїй квартирі вибило. Що тут скажеш… Коли тебе це не торкається, то до цього можна відноситись більш менш стримано, та коли торкається - то вже зовсім інше. У момент удару я знаходився у кімнаті. Те, що відбулося після вибухів, передати дуже важко", - поділився фахівець.

За його словами, спочатку стався один вибух, потім - другий, після якого вилетіли вікна, попадали картини та все, що висіло на стінах. Все це сталося на очах чоловіка. Ні він, ні діти, які знаходились по сусідству, не постраждали.

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"Два дні після цього перебував у прострації. Завдяки футбольній братії з-поміж моїх вихованців, з ким мені доводилось працювати, вдалося розібрати завали й винести сміття. А тим часом я разом із донькою переїхав в інше помешкання. Скоріше б закінчилась війна, у якій ми усі страждаємо від негідників, нелюдів. А щодо всього іншого - розберемося", - каже Альтман.

Варто зазначити, що росіяни здійснили потужний нічний обстріл України, супротивники запустили по нашій землі 99 повітряних цілей - ракет та дронів, 84 з них були ліквідовані.

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Нагадаємо, ввечері 25 березня російські загарбники завдали по Одесі удару двома балістичними ракетами. Кілька людей дістали поранень, пошкоджень зазнали житлові багатоповерхівки, Палац спорту тощо.

15 березня у місті через подвійний ракетний удар загинула 21 людина, серед яких поліцейські (зокрема, командир полку "Цунамі" бригади Нацполіції "Лють" Олександр Гостіщев), два рятувальники, медики, співробітник освітнього закладу, колишній віцемер Одеси. Тоді загарбники завдали по Одесі два удари ракетами типу "Іскандер-М". Влучання сталося у житловому секторі, у рекреаційній зоні міста - на вулиці Дача Ковалевського. Після першого удару на місце влучання на допомогу постраждалим дуже швидко прибули спеціалісти відповідних служб, але в цей момент росіяни запустили другу ракету.

Довідка УНІАН. Семен Альтман, 1946 року народження, - уродженець Харківщини, український футбольний тренер, у минулому - футболіст, воротар.

До Одеси переїхав у 1966 році. Виступав за ФК "Чорноморець", херсонський "Локомотив" тощо. Був тренером одеського "Чорноморця", керував кишинівським "Зімбру", очолював тренерський штаб представника української Прем'єр-ліги донецького "Металурга". Також входив до тренерського штабу національної збірної України, був головним тренером сімферопольської "Таврії" тощо.

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