В одному з БпЛА виявили капсулу з іритантом.

Російська армія для ударів по Україні почала застосовувати дрони-камікадзе типу "Шахед", споряджені отруйними речовинами. Про це повідомив Центр протидії дезінформації РНБО.

За даними відомства, в одному з БпЛА виявлена капсула з іритантом ("CS") - високотоксичною концентрованою бойовою речовиною подразнювальної дії.

"Центр верифікував цю інформацію у спецслужб та Державній службі з надзвичайних ситуацій України", - йдеться у повідомленні.

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Зазначено, що ворожі БпЛА можуть розкидати капсули з отруйною речовиною з метою ураження людей.

Інформацію ж, поширену деякими медіа, що самі корпуси російських дронів обробляються отруйними речовинами, ЦПД не підтверджує.

Росія удосконалює "шахеди"

Як повідомляв раніше УНІАН, росіяни запускають по Україні ударні безпілотники-камікадзе типу "шахед" із підсиленою бойовою частиною. Фахівець у галузі радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов показав на фото кульки, якими окупанти "начиняють" свої ударні безпілотники, щоб досягти максимального ураження.

Також нещодавно стало відомо, що росіяни почали оснащувати "шахеди" 16-елементною CRPA-антеною з Китаю, встановленою з метою протидії українським засобам радіоелектронної боротьби. Як зазначив речник, оновлення росіянами спроможностей "шахедів" вивчається. За словами начальника управління комунікацій Повітряних сил Юрія Ігната, чим більше антен має ворожий дрон, тим більше засобів треба мати українським захисникам, щоб подавити сигнал.

Мобільних груп для боротьби в "шахедами" в Україні вже не вистачає, тому Силам оборони потрібна автоматизація протидії цій загрозі, вважає виробник засобів радіоелектронної боротьби Анатолій Храпчинський. Він акцентує, що рішення по протидії "шахедам" має бути якомога дешевшим, адже зенітні ракети є надто дорогими. Він пропонує використовувати зенітні дрони, які передбачають перехоплення таких цілей.

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