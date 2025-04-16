Окупанти зараз не використовують броньовану техніку, а діють виключно малими штурмовими групами.

Активність ворога в прикордонні Сумщини та Харківщини за останній період зросла: Росія хоче перенести зону активних бойових дій на територію України, і на це спрямовані її дії. Про це сказав на брифінгу речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

За його словами, від початку цього року ворог наростив кількість обстрілів Чернігівщини, Сумщини та Харківщини, що межують з РФ. Більшість обстрілів припадає на Сумську та Харківську області, менше – на Чернігівщину, але все одно вони є щодня. Для завдання ударів останнім часом ворог більше почав використовувати саме безпілотні літальні апарати.

"Це і скиди з дронів, і дрони на оптоволокні, і FPV-дрони. Якщо проаналізувати минулий рік, більшість обстрілів тоді було за допомогою артилерійських засобів", - зауважив Демченко.

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Водночас по сумській ділянці ворог також активно використовує авіацію, скидаючи керовані авіаційні бомби. При цьому, за словами Демченка, РФ не припиняє застосування малих штурмових груп, які намагаються заходити на Сумщину з метою закріпитися і розширити зону активних бойових дій на території України.

"Але цей відтинок, якщо порівнювати з усією протяжністю кордону в межах Сумщини, а це понад 530 км, незначний. Фактично скупчення дій ворога в більшості спостерігається по напрямку населених пунктів Новеньке, Басівка, а також по напрямку населеного пункту Журавка. Ворог не рахується із втратами своїх солдат. Фактично ці групи намагаються заходити щоденно. Наші воїни їх знищують за допомогою артилерії, дронів", - розповів представник ДПСУ.

За інформацією Демченка, ворог зараз не використовує броньовану техніку, щоб прорвати наш кордон. Однак окремі малі штурмові групи намагаються перетнути кордон на квадроциклах, щоб просунутись максимально глибоко. Але такі групи також знищуються.

У Харківській області є два напрямки, по яких росіяни ведуть активні бойові дії: це населені пункти Липці та Вовчанськ.

"Також обстановка характеризується тим, що противник на напрямку Вовчанська намагається розширити зону боїв, здійснюючи атаки на позиції українських воїнів, зокрема і підрозділів ДПСУ. Однак досягти тих цілей, які ставить перед собою противник, він наразі не може", - сказав Демченко.

Говорячи про Сумський напрямок, він зауважив, що тут ворог вже довгий час тримає певні сили, якими продовжує вибиття ЗСУ з Курщини:

"І варто очікувати, що ці сили він може в подальшому використовувати для того, щоб прорвати наш кордон, переходити наш кордон і розширити зону активних боїв саме на території України".

А в межах Харківської області, зазначив Демченко, відтоді, як у минулому році ворог почав свої наступальні дії в межах Липців та Вовчанська, ці дії він не припиняє. Також там він тримає достатню кількість своїх сил та засобів.

"І за останній період, ми бачимо, активність ворога в першу чергу на цих ділянках, якщо говорити про штурмові дії. Вони активізувались і вони стали більшими, ніж це було раніше", - сказав Демченко.

Наступ РФ: останні новини

Як повідомляв УНІАН, днями головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський сказав, що наступ Росії на Сумську та Харківську області вже розпочався. Мета ворога - створення буферної зони на території Харківської, Сумської та Чернігівської областей.

За словами речника Генштабу ЗСУ Дмитра Лиховія, російські окупанти за минулі кілька тижнів посилили тиск на Харківському і Курському напрямках, зокрема в прикордонні Сумщини. Фактично, це частина тих наступальних дій, які росіяни почали ще у травні 2024 року, зауважив він. Він запевнив, що ситуація залишається стабільною, Збройні сили України продовжують вести оборонну операцію. Він зауважив, що Суми і Харків мають виставлену ешелоновану оборону та підготовлені фортифікації, і також вживаються інші заходи для протидії ворогу.

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