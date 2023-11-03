За його словами, України немає, а Варшава - це частина Росії.

Скандальний російський пропагандист Антон Красовський, який раніше закликав страчувати українських дітей, відзначився новою порцією маячні про Україну та Польщу.

В ефірі однієї з пропагандистських програм Красовський поділився божевільними роздумами про "російську імперію", яку зрощує у своїй уяві.

"Я вважаю, як нормальна російська людина, що ніякої Україні немає, що все це - "російська імперія". Я і Варшаву вважаю російським містом, як Сталін", - сказав Красовський.

Він уточнив, що пишається своєї "схожість на Сталіна", але сподівається, що "не постраждає" через таке порівняння.

Скандал з Красовським

У жовтні 2022 року Красовський В одній з програм на каналі RT заявив, що потрібно топити в річках і спалювати в будинках українських дітей, які не люблять Росію. Навіть на тлі загального рівня ненависті до України в російському телевізорі ця заява виявилася занадто кровожерною. Красовського звільнили з RT, а сам він приніс публічні вибачення, заявивши, що "його понесло" в прямому ефірі.

У лютому український суд заочно присудив Красовського до п'яти років в'язниці за публічні заклики до повалення влади в Україні та геноциду українського народу. Щоправда, в цьому вироку не враховані заклики вбивати дітей. Ймовірно, щодо них можуть винести окремий вирок.

Вас також можуть зацікавити новини: