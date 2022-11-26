Потужні вибухи прогриміли в Дніпрі у суботу, 26 листопада. Мер міста Борис Філатов повідомив про "прильоти".
"За попередніми даними, після прильоту, міські комунікації та інфраструктура не постраждали. Є автоматичне відключення декількох ТП. Подробиці обстрілу та інформацію про жертви чекаємо від військової адміністрації", - йдеться в повідомленні.
Він вказав, що аварійні служби вже всі виїхали на місце інциденту.
Водночас у місцевих Telegram-каналах повідомляють, що на місці вибуху сталася пожежа. Нібито горить будинок у приватному секторі.
Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко підтвердив вибухи у Дніпрі.
"Наразі відомо про 7 частково зруйнованих приватних будинків. Вибух викликав пожежу. Попередньо постраждала жінка. Її витягли з-під завалів та доставили до лікарні", - йдеться у повідомленні.
Варто відзначити, що повітряна тривога була оголошена в Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Донецькій, Харківській та Луганській областях.
Ситуація в Дніпрі - що відомо
23 листопада Росія влаштувала масовану ракетну атаку по містах України. В результаті шахти в Дніпропетровській області залишилися без електрики, а тисячі гірників опинилися заблокованими під землею
24 листопада стало відомо, що на поверхню піднято майже 3000 шахтарів у Кривому Розі та Павлоградському районі.
За даними Генерального штабу ЗСУ, під час масованого удару по житлових будинках та енергетичній інфраструктурі в Києві, Київській, Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Запорізькій, Харківській та Донецькій областях Російські окупанти випустили 67 крилатих ракет і до 10 ударних БПЛА "Ланцет". При цьому укранські військові збили 51 ракету і п'ять безпілотників.