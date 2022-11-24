В області почали відновлювати електропостачання.

Половина споживачів Дніпропетровської області вже зі світлом. Тим часом на поверхню піднято майже 3000 шахтарів у Кривому Розі та Павлоградському районі, які залишилися у шахтах через знеструмлення. Про це у своєму Telegram повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Це була напружена ніч. Усі служби працювали і продовжують працювати. Завершилися рятувальні операції у Кривому Розі та Павлоградському районі. Рятувальники підняли на поверхню майже 3000 працівників, які залишилися у шахтах через знеструмлення підприємств", - повідомив він.

За словами Резніченка, енергетики продовжують відновлювати живлення. До 50% споживачів області вже з електрикою.

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"Та ситуація у енергетиці складна. Тому всюди триватимуть відключення, щоб максимально зменшити навантаження на мережу", - зауважив він.

Тисячі гірників застрягли у вибої: що відомо

23 листопада в результаті масованої ракетної атаки з боку росіян, багато шахт на Дніпропетровщині залашилися без електрики. Через це тисячі гірників опинилизся заблокованими під землею.

Зокрема, 83 людини залишаються під землею на шахті Капітальна ДП "Мирноградвугілля" через російські ракетні обстріли.

"Не працюють вентилятори провітрювання, не відкачується вода. У таких ситуаціях, як сьогоднішня, не спрацьовує план ліквідації аварії – знеструмлені запасні виходи копалень", - пояснив критичність ситуації голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

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