Вирішальна битва: в ЗСУ розповіли про ситуацію в Торецьку

Ворог намагається дістатися ключових шахт, щоб захопити місто.

Ситуація на Орлівському напрямку, неподалік Торецька, стабільна. Про це в ефірі "24 каналу" повідомив військовослужбовець ЗСУ Євген Ієвлєв.

"Смуга оборони вже понад 2 місяці не рухається на цьому напрямку. Я думаю, це пов'язано з тим, що ворог не може потягнути таку кількість наступальних дій. Є чотири пріоритетні для них напрямки наступу – це Курахівський, Покровський, Часів Яр та Торецький. Нам довелося сісти в більш-менш підготовлені якісно позиції, де ворога вдається втримувати", – сказав Ієвлєв.

Проте він наголосив, що ворог на цьому напрямку регулярно обстрілює позиції Сил оборони України. А також час від часу намагається штурмувати, застосовуючи невеликі піхотні групи. Водночас, за словами військового, ситуація в районі самого Торецька складніша.

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"На превеликий жаль, там майже вся західна частина міста під контролем ворога. І ворог просувається до однієї з ключових шахт, битва за яку буде вирішальна в долі північної частини Торецька. Але козаки наші б'ються там, відсіч ворог там отримує дуже добру", – зазначив Ієвлєв.

Ситуація на фронті залишається складною: що треба знати

Напередодні аналітики DeepState повідомили про надскладну ситуацію в районі Нововасилівки, що на південь від Покровська. Зазначається, що ворог значно переважає чисельно та щодня штурмує там позиції Сил оборони України.

Тим часом у "Хортиці" повідомили, що окупанти знищили українські позиції на Харківщині. Там зазначили, що наразі проводиться ряд дій для недопущення погіршення ситуації для Сил оборони України.

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