Окупанти зруйнували деякі позиції ЗСУ на Харківщині, - 'Хортиця'

Протягом минулої доби російські війська продовжувати активні штурмові дії на Донбасі та Харківщині. На деяких напрямках ворог знищив українські позиції.
Як повідомляє Оперативно-стратегічне угрупування військ "Хортиця", противник проводив штурмові дії у Вовчанську – на Харківському напрямку та в районі Загризового, Дворічної та Кругляківки - на Куп’янському напрямку.
"Внаслідок вогневого впливу деякі позиції наших військ були зруйновані. Вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення", - зазначає "Хортиця".
Водночас на Лиманському напрямку ворог безуспішно атакував позиції сил оборони в напрямку Надії, Тернів, Лозової, в Макіївці та у Серебрянському лісі.
На Краматорському напрямку противник вів наступальні дії в Часовому Яру та в напрямку Ступочок, а на Торецькому напрямку - штурмував наші укріплення в напрямку Щербинівки та в Торецьку. Наразі там тривають заходи з виявлення та знищення штурмових груп противника, що намагалися інфільтруватися в бойові порядки сил оборони.
У "Хортиці" також зазначили, що сили оборони успішно протистоять намаганням противника реалізувати свою чисельну перевагу та розвинути наступ на Покровському напрямку. Протягом доби ворог атакував в районах Миролюбівки, Лисівки, Піщаного, Шевченка, Слов’янки, Даченського, Солоного та Нововасилівки.
На Курахівському напрямку противник активно проводив штурмові дії в міській забудові Курахового та наступав у напрямку Янтарного та Дачного: атаки відбито. Ворог продовжує накопичувати сили для подальших атак.
Також штурмові групи противника проводили наступальні дії в районах Времівки, Новосілки та Костянтинопільського - на Времівському напрямку. При проведенні наступальних дій в напрямку Розливу, противник задіяв бронетехніку. Наші оборонці знищили дві ворожі БМП, атака захлинулася.
Війна в Україні - ситуація на фронті
У ЗСУ розповіли, що до межі міста Покровськ (Донецька область) росіяни не дійшли, але намагаються оточити місто через сусідні населені пункти. Покровськ є достатньо великим і укріпленим містом, тому йти "в лобовий штурм" противник не хоче.
Протягом останньої доби ворог просунувся в Кураховому Донецької області та на південних околицях цього міста.