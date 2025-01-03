Окупанти зруйнували деякі позиції ЗСУ на Харківщині, - 'Хортиця'

Натомість противник веде безперервні штурми на Донбасі, накопичуючи сили для нових хвиль.

Протягом минулої доби російські війська продовжувати активні штурмові дії на Донбасі та Харківщині. На деяких напрямках ворог знищив українські позиції.

Як повідомляє Оперативно-стратегічне угрупування військ "Хортиця", противник проводив штурмові дії у Вовчанську – на Харківському напрямку та в районі Загризового, Дворічної та Кругляківки - на Куп’янському напрямку.

"Внаслідок вогневого впливу деякі позиції наших військ були зруйновані. Вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення", - зазначає "Хортиця".

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Водночас на Лиманському напрямку ворог безуспішно атакував позиції сил оборони в напрямку Надії, Тернів, Лозової, в Макіївці та у Серебрянському лісі.

На Краматорському напрямку противник вів наступальні дії в Часовому Яру та в напрямку Ступочок, а на Торецькому напрямку - штурмував наші укріплення в напрямку Щербинівки та в Торецьку. Наразі там тривають заходи з виявлення та знищення штурмових груп противника, що намагалися інфільтруватися в бойові порядки сил оборони.

У "Хортиці" також зазначили, що сили оборони успішно протистоять намаганням противника реалізувати свою чисельну перевагу та розвинути наступ на Покровському напрямку. Протягом доби ворог атакував в районах Миролюбівки, Лисівки, Піщаного, Шевченка, Слов’янки, Даченського, Солоного та Нововасилівки.

На Курахівському напрямку противник активно проводив штурмові дії в міській забудові Курахового та наступав у напрямку Янтарного та Дачного: атаки відбито. Ворог продовжує накопичувати сили для подальших атак.

Також штурмові групи противника проводили наступальні дії в районах Времівки, Новосілки та Костянтинопільського - на Времівському напрямку. При проведенні наступальних дій в напрямку Розливу, противник задіяв бронетехніку. Наші оборонці знищили дві ворожі БМП, атака захлинулася.

Війна в Україні - ситуація на фронті

У ЗСУ розповіли, що до межі міста Покровськ (Донецька область) росіяни не дійшли, але намагаються оточити місто через сусідні населені пункти. Покровськ є достатньо великим і укріпленим містом, тому йти "в лобовий штурм" противник не хоче.

Протягом останньої доби ворог просунувся в Кураховому Донецької області та на південних околицях цього міста.

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