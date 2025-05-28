Президент запевнив, що партнери забезпечили постачання ракет для цих систем протиповітряної оборони.

Системи Patriot відпрацьовують по найважчих цілях в небі над Україною. Ракети для них є, партнери з цим допомагають.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав на зустрічі з журналістами, яка відбулася 27 травня.

"Ракети для "Петріотів" ми використовуємо, як і використовували, обережно. Працюємо по найскладніших ракетах, по балістиці, по крилатих ракетах. Ракети є у нас. Є партнери, які допомагають", - сказав президент.

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Зеленський додав, що Україна та партнери наближаються до деяких рішень щодо додаткових систем. Втім, деталей президент поки не розкрив.

Щодо фінансування української оборонної промисловості партнерами Зеленський зауважив, що Україна має двосторонні договори щодо гарантій безпеки.

"Там були дуже важливі речі. Ми закріпили щорічні фінансування. Я вважаю, що цьогоріч це нам просто зберегло багато всього. І військовим дуже допомогло. Тому що у нас були закріплені мільярди доларів або євро. Десь реальна сума була більше 20 мільярдів. Це були серйозні напрацювання. Класно, що вони працюють, що не треба одній країні рішення інших щодо виділення грошей, коли хтось може заблокувати тощо. Тобто ми на двосторонньому рівні працюємо. Наприклад, тільки Німеччина і Норвегія – це 14 мільярдів. Серйозні кроки. Але деякі гроші цих країн спрямовані на їхнє власне виробництво. І це нормально, це правильно", - додав президент.

При цьому Зеленський наголосив, що Україна має "кілька кроків вперед в ракетній програмі", зокрема у галузі балістики. На фінансування цієї програми потрібні гроші.

"Це додаткові гроші, вони не входили в те двостороннє фінансування, яке у нас є з партнерами. І ми працюємо над збільшенням саме в цьому напрямі. Це такий перший крок. І другий крок – ми хочемо гарантій фінансування і безпеки для деяких ліній наших унікальних виробництв. І для цього ми будемо робити кроки щодо відкриття цих виробництв за кордоном. Де ми вирішимо два питання: і додаткове фінансування для нас (тому що є умови, що вони фінансують щось, що належить нам і партнерам, бо це за кордоном) і можливість партнерам мати відповідні інструменти в себе після того, як у нас закінчиться війна. Ось ці лінії виробництв будуть з'являтися уже в цьому році", - сказав Зеленський.

Системи Patriot для України

Patriot — це американська зенітно-ракетна система середньої та великої дальності, призначена для перехоплення крилатих, балістичних ракет і літаків. Вона є однією з найсучасніших систем ППО у світі.

Україна отримала перші комплекси Patriot у 2023 році від США, Німеччини та Нідерландів у відповідь на масовані російські ракетні атаки. Системи довели свою ефективність, зокрема, при перехопленні російських ракет "Кинджал" і "Іскандер".

Наразі Київ продовжує наполягати на постачанні додаткових батарей Patriot, оскільки обстріли критичної інфраструктури та міст тривають, а наявні системи не можуть повністю закрити небо над країною. НАТО і США розглядають ці запити, однак рішення ускладнюють внутрішньополітичні дебати, насамперед у США.

Як повідомляв УНІАН, Сполучені Штати дозволили Німеччині реекспортувати до України матеріали для зенітно-ракетних комплексів Patriot. Тепер Берлін має намір передати Києву ракети PAC-2, які поступаються за ефективністю сучаснішим PAC-3.

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