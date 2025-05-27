Вони є менш ефективними за більш сучасну версію.

Сполучені Штати Америки дозволили Німеччині реекспортувати до України матеріали для зенітно-ракетних комплексів Patriot. Тепер Берлін має намір передати Києву ракети PAC-2, які поступаються за ефективністю сучаснішим PAC-3.

Про це пише The Washington Post, посилаючись на європейського дипломата, який говорив на умовах анонімності. За його словами, ці ракети гірші у перехопленні балістики. А високопоставлений представник української розвідки зазначив, що російську балістичну ракету середнього радіусу дії "Орєшнік" не можуть перехопити навіть PAC-3:

"Хоча Україна може використовувати власні вітчизняні засоби протиповітряної оборони і європейську допомогу для боротьби з безпілотниками і крилатими ракетами, їй все ще потрібні ракети Patriot і системи для перехоплення балістичних ракет".

Patriot для України

Як відомо, Київ вже тривалий час звертається до західних партнерів із проханням посилити протиповітряну оборону країни на тлі постійних ракетних атак з боку Росії.

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Особливо гостро стоїть потреба в американських системах Patriot - одних із найефективніших засобів перехоплення балістичних і крилатих ракет. Вперше російський "Кинджал" збили саме з такої системи.

Нещодавно стало відомо, що Вашингтон схвалив передачу Німеччиною Україні 125 артилерійських ракет великої дальності та 100 зенітних ракет Patriot.

Також ЗМІ повідомляли про переговори щодо передачі Україні модернізованої ЗРК Patriot, яка раніше базувалася в Ізраїлі.

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