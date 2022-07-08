Усього було зроблено понад 100 пострілів з різних видів озброєння.

За день 8 липня ворог здійснив 18 обстрілів Сумщини.

Про це повідомив у Telegram голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

За його словами, усього було зроблено понад 100 пострілів з різних видів озброєння (застосовувалися ракети, міномети, САУ, тощо).

"Громади, що постраждали від обстрілів: Хотінська, Есманьська, Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Білопільська, Шалигінська, Новослобідська. Під час одного із обстрілів, близько 19.00, постраждав місцевий фермер у Краснопільській громаді. Уламки мін потрощили авто, два з них - влучили у шию чоловіку, який саме був за кермом. Його доставили в лікарню, наразі життю людини нічого не загрожує", - зазначив очільник ОВА.

Нагадаємо, окупанти з кулеметів та автоматичного гранатомету обстріляли околиці одного з сіл Сумщини. За словами голови ОВА, постраждалих та руйнувань немає.

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