Постраждалих та руйнувань немає.

Окупанти з кулеметів та автоматичного гранатомету обстріляли околиці одного з сіл Сумщини.

Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Станом на 21:00 ситуація наступна: за день росіяни відкривали вогонь один раз, близько п'ятнадцятої години. Били з кулеметів та автоматичного гранатомету по околицям одного з сіл Шалигінської громади", - зазначив він.

За словами голови ОВА, постраждалих та руйнувань немає.

Нагадаємо, раніше росіяни обстріляли ракетами Сумщину, пошкоджено школу. Так, ворог здійснив пуски двох ракет з гелікоптера по Есманській територіальній громаді.

Також росіяни випустили по Сумщині понад дві сотні снарядів, знову стріляли забороненими фосфорними та касетними боєприпасами. Протягом дня у неділю росіяни випустили понад 230 мін та снарядів різного калібру.

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