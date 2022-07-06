Внаслідок обстрілів пошкоджено адмінбудівлю, навчальний заклад та приватний будинок.

Ворожі війська сьогодні обстрілювали цивільні об’єкти на Сумщині з мінометів, "Градів" і скидали вибухівку з безпілотників.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Протягом дня ворог декілька разів здійснював обстріл по Миропільській, Краснопільській і Хотинській громадах. Росіяни вели мінометний вогонь, запускали ракети з БМ21, скидали вибухівки з безпілотників. Постраждалих немає", - зазначив він.

За словами Живицького, у Миропільській громаді ракета потрапила в сарай.

Крім того, він додав, що по Юнаківській громаді протягом дня росіяни відкривали вогонь з кулеметів та різної стрілецької зброї.

Також у першій половині дня прилетіло 4 ракети по Шалигінській громаді, згодом ворог обстріляв з мінометів Есманську громаду.

"У результаті артобстрілів зі ствольної артилерії та ракетних систем залпового вогню по Новослобідській та Білопільській громадах в одному із сіл на прикордонні вибито шибки в адмінбудівлі, вибито шибки та посічено осколками фасад філії учбового закладу та пробито цегляну стіну приватного будинку", - розповів голова ОВА.

Нагадаємо, українців закликали утриматися від поїздок прикордонною зоною на Сумщині.

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