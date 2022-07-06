Ворожі війська сьогодні обстрілювали цивільні об’єкти на Сумщині з мінометів, "Градів" і скидали вибухівку з безпілотників.
Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
"Протягом дня ворог декілька разів здійснював обстріл по Миропільській, Краснопільській і Хотинській громадах. Росіяни вели мінометний вогонь, запускали ракети з БМ21, скидали вибухівки з безпілотників. Постраждалих немає", - зазначив він.
За словами Живицького, у Миропільській громаді ракета потрапила в сарай.
Крім того, він додав, що по Юнаківській громаді протягом дня росіяни відкривали вогонь з кулеметів та різної стрілецької зброї.
Також у першій половині дня прилетіло 4 ракети по Шалигінській громаді, згодом ворог обстріляв з мінометів Есманську громаду.
"У результаті артобстрілів зі ствольної артилерії та ракетних систем залпового вогню по Новослобідській та Білопільській громадах в одному із сіл на прикордонні вибито шибки в адмінбудівлі, вибито шибки та посічено осколками фасад філії учбового закладу та пробито цегляну стіну приватного будинку", - розповів голова ОВА.
Нагадаємо, українців закликали утриматися від поїздок прикордонною зоною на Сумщині.