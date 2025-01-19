Солдати Кім Чен Ина не знають, у якій країні вони перебувають, і будуть здивовані гарячою проточною водою та туалетами в будинку.

Президент України Зеленський минулої суботи опублікував на сайті X фотографії двох північнокорейських солдатів, захоплених у полон ЗСУ. Як зазначає The Times, це одні з перших військовополонених із КНДР, захоплених у бою з часів Корейської війни 1950 року.

У мережі також з'явилися відеозаписи допитів, на яких полонені зізнаються, що не знають, у якій країні перебувають. Коли їх запитують, чи хочуть вони повернутися додому, один киває головою "так", а інший каже: "Я хочу жити в Україні".

Як зазначає Сокіл Парк, директор організації "Свобода в Північній Кореї", ці двоє людей, які потрапили в обставини, незмірно відмінні від тих, які вони знали все своє життя, будуть налякані, розгублені й опиняться перед "неможливим" вибором.

Відео дня

"Покинути Північну Корею дуже складно. Не обов'язково навіть через індоктринацію, але тому що це твій дім. Тут перебуває ваша сім'я, і для більшості людей це величезний фактор", - каже він. "Є також побоювання, що якщо ви вирішите не повертатися додому, то що може трапитися з членами вашої родини?".

Деніел Тудор, співавтор книги North Korea Confidential, каже, що наслідки для ймовірних зрадників можуть бути суворими. "Вони будуть розраховувати так: "Я можу жити в Європі і мати краще життя, але, з іншого боку, що може трапитися з моїми мамою і татом?". Режим може відправити вашу сім'ю в табори примусової праці, можливо, на дуже довгий термін".

Сокіл додав, що солдати, ймовірно, не знали своїх прав як військовополонених і, можливо, робили свої заяви, вважаючи, що будь-яка неправильна відповідь може призвести до тортур або смерті.

За словами Сокіла, біженці, з якими він працював, описують початок нового життя в пошуках притулку в іншій країні як вихід з машини часу для північнокорейських перебіжчиків.

"Це наче хтось із вікторіанської Англії приїхав у сучасну Англію". Хоча основи людського суспільства багато в чому збігаються, очевидно, що тут використовується інший рівень технологій. Вони можуть бути здивовані такими елементарними речами, як наявність гарячої води або туалету в будинку", - зазначає він.

Незабаром після того, як північнокорейців відправили воювати проти України, з'явилися повідомлення про те, що солдати, які ніколи раніше не мали вільного доступу до Інтернету, підсіли на мережеву порнографію. Хоча Сокіл скептично ставиться до цих неперевірених тверджень, він каже, що для перебіжчиків "простори інтернету спочатку можуть бути просто приголомшливими".

Вважається, що в обмін на поставку військ Кім Чен Ин отримує доступ до передових військових технологій Москви, а також продовольство, ресурси і корисний досвід ведення війни.

"Кров звичайних солдатів завжди корисна, тому що дуже важливо мати реальний бойовий досвід", - каже професор Марк Галеотті, старший науковий співробітник аналітичного центру Royal United Services Institute. "Це дає їм, а головне - їхньому офіцерському складу, можливість побачити, який вигляд має сучасна війна XXI століття, і перейняти ці уроки".

Солдати КНДР в Україні - останні новини

Нагадаємо, голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер назвав військову участь КНДР у війні в Україні "стратегічною помилкою", зазначивши "неефективність" використання солдатів КНДР російською армією.

Аналітики американського Інституту вивчення війни підрахували, що за нинішніх темпів втрат 12-тисячний контингент військ КНДР у Курській області буде знищено за три найближчі місяці.

Вас також можуть зацікавити новини: