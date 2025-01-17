Бауер зазначив, що координація між російськими та північнокорейськими військами "практично відсутня".

Голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер назвав військову участь Північної Кореї у війні в Україні "стратегічною помилкою", зазначивши "неефективність" використання солдатів КНДР російською армією. Як повідомляє агентство Anadolu, про це він заявив на прес-конференції після зустрічі міністрів оборони країн-учасниць НАТО в Брюсселі.

Так, він зазначив, що "близько третини з приблизно 11 000 північнокорейських солдатів, відправлених до Курської області Росії, були поранені або вбиті", зазначивши, що координація між російськими і північнокорейськими військами "практично відсутня".

Він зазначив, що солдатів КНДР у Курській області використовують "не дуже ефективно" через мовну проблему. Крім того, зазначив адмірал НАТО, північнокорейські війська також не використовувалися росіянами на "дуже вигідних позиціях".

Відео дня

Бауер наголосив, що КНДР відкрито постачає зброю Росії, і Росія також постачає зброю КНДР, додавши, що "це створює проблему не тільки для Південної Кореї, а й для Сполучених Штатів, чиї війська розміщені на Корейському півострові".

"Це величезна зміна, що Північна Корея, найбільш ізольована країна у світі, раптом стала гравцем... що вони перебувають у Європі та борються за росіян. Це означає, що Індо-Тихоокеанський регіон раптово виявився пов'язаним із європейським театром воєнних дій у такий спосіб, про який ніхто не думав. Це має величезні наслідки", - додав він.

Бауер також наголосив, що за залучення солдатів КНДР до війни в Україні відповідальна не тільки Росія, а й Китай, критикуючи позицію Пекіна.

"Хоча Китай не постачає зброю безпосередньо, він активно підтримує російський військово-промисловий комплекс... Для Китаю неприйнятно підтримувати добрі стосунки із Заходом і підтримувати статут ООН, водночас розпалюючи війну, що триває в Європі", - заявив топ-чиновник НАТО.

Солдати КНДР у війні в Україні

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що в Курській області було вбито або поранено 3800 північнокорейських військовослужбовців.

За оцінками аналітиків ISW, з огляду на такі темпи втрат, усі північнокорейські військовослужбовці будуть вбиті або поранені до середини квітня 2025 року.

Вас також можуть зацікавити новини: