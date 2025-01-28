Війна точно не закінчиться протягом кількох місяців, каже депутат.

Немає жодних підстав, щоб сподіватися на те, що війна РФ проти України буде завершена в найближчі місяці. Таку заяву зробив народний депутат, членКомітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

"Люди, які вірять у всемогутню силу президента США Дональда Трампа, який прийде і помахом руки зупинить війну між Росією та Україною, не розуміють, для чого тоді взагалі мобілізація, якщо бойові дії будуть зупинені? На сьогодні говорити про припинення бойових дій не доводиться", – акцентував він в інтерв'ю УНІАН.

Веніславський додав, що подібні роздуми та публічні висловлювання шкодять інтересам національної безпеки та обороноздатності України, оскільки створюють "певну нервозність, невизначеність".

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"Сподіватися на те, що війна буде завершена найближчими місяцями, у мене, як у людини, яка має трішки більше інформації із закритих джерел, немає жодних підстав. Війна точно протягом кількох місяців не закінчиться. Мобілізація йде в плановому порядку і жодних послаблень у цих питаннях не буде. Ініціативи залучення в армію тих, кому 18-25 років, тільки підтверджують, що нам потрібне поповнення в Збройні сили України", – продовжив нардеп.

При цьому він зазначив, що є підстави сподіватися, що війну вдасться завершити "протягом якогось не дуже тривалого проміжку часу".

Війна в Україні: це варто знати

Politico пише, що Україна не вірить у вигідну угоду щодо завершення війни і сподівається, що Путін розлютить Трампа. У матеріалі видання сказано, що у Трампа і Києва різні погляди на завершення війни, але вони можуть бути однаково помилковими.

Що стосується ситуації на фронті, то в Часовому Яру і Торецьку Донецької області точаться міські бої. Як зазначили в оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця", Покровський напрямок залишається одним із найгарячіших. Там росіяни пожвавили штурми, зокрема за підтримки бронетехніки.

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