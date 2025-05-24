Незалежна міжнародна комісія ООН зафіксувала зростання кількості випадків страт українських полонених.

Лише спецпідрозділи Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони зафіксували понад 150 випадків страт росіянами полонених українських військових.

"Кількість страт на полі бою зростає: у багатьох випадках зафіксовані прямі накази вбивати полонених. Ці злочини – не поодинокі випадки, а складова цілеспрямованої політики з боку керівництва держави-агресора - Росії", - йдеться у повідомленні прес-служби ГУР.

Цю тенденцію підтверджує і Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування ситуації в Україні. У своїй доповіді від 19 березня 2025 року комісією зафіксовано зростання кількості випадків, коли російські військові цілеспрямовано вбивали або калічили українських бійців, які здалися або намагалися здатися в полон.

Відео дня

"Кілька російських дезертирів підтвердили, що отримували наказ не брати полонених, а вбивати їх. Один із них навів слова заступника командира бригади: "Полонені не потрібні – розстрілюйте на місці", — цитує прес-служба документ.

Зазначається, що спеціальний доповідач ООН з питань позасудових страт доктор Морріс Тідбол-Бінц в ефірі CNN чітко окреслив відповідальних за ці дії.

"Вони б не відбувалися з такою кількістю та частотою без наказу – або, принаймні, згоди – від найвищого військового командування, що в РФ означає посаду президента", ― сказав він.

Усі зібрані спецпідрозділами ГУР дані про воєнні злочини передаються для подальших розслідувань українським правоохоронцям.

Страти українських полонених армією РФ

Російські окупанти систематично вчиняють військові злочини, вбиваючи українських військовополонених. Нещодавно Україна перехопила переговори російських окупантів, на яких чітко пролунав наказ "захопити командира і вбити інших". Це стало ще одним доказом того, що командування РФ свідомо наказує своїм військам страчувати бійців Сили оборони, які здаються в полон – така тактика є жорстким порушенням міжнародного права.

У березні 2025 року в соцмережах поширювалося чергове відео з імовірною стратою беззбройних українських військовослужбовців, які потрапили в полон до росіян.

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