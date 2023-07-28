Екс-керівник колонії організував катування понад 100 військовополонених.

Служба безпеки України зібрала доказову базу на колишнього керівника окупаційної "Волноваської виправної колонії" (більш відома як Оленівська колонія). Зловмисник причетний до масових знущань над українськими військовополоненими у застінках російської тюрми.

"За даними слідства, колишнім очільником окупаційної колонії виявився місцевий житель, що до 2014 року був начальником сектору з розшуку в Горлівському райвідділі розформованої міліції Донецької області. Під час захоплення частини регіону він залишився на території міста і згодом пішов на співпрацю з місцевою окупаційною адміністрацією РФ. На початку 2022 року зловмисник став керівником створеної агресором Оленівської колонії і пробув на цій "посаді" до кінця липня", - йдеться у повідомленні СБУ.

За інформацією спецслужби, з початку повномасштабного вторгнення РФ і до кінця липня 2022 року керівник колонії організував катування понад 100 полонених бійців ЗСУ. Для тортур військовополонених відводили до спеціально створеного на території колонії "дисциплінарного ізолятора". У застінках до людей застосовували різні види фізичного насильства і вчиняли психологічний тиск, які супроводжували постійними погрозами "повільного" вбивства.

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В СБУ зазначають, що для "конвоювання" людей до катівні фігурант залучав свого підлеглого – "молодшого інспектора відділу нагляду" окупаційної в’язниці, який також брав участь у тортурах над військовополоненими. Встановлено, що підлеглий до "призначення" перебував у складі так званої "служби виконання покарань" терористичної організації "ДНР" у тимчасово окупованій Горлівці.

Наразі обидва зловмисники переховуються від правосуддя на тимчасово окупованій території на сході України. На підставі зібраних доказів обом фігурантам повідомили про підозру за ч.2 ст.28, ч.1 ст.438 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з військовополоненими, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Оленівська колонія - що треба знати про в'язницю

У травні 2022 року в колонію в окупованому селищі Оленівка Донецької області були вивезені українські бійці з "Азовсталі".

У ніч на 29 липня в колонії стався вибух, в результаті якого зруйнована будівля, де утримувалися українські військовополонені. Одразу після вибуху Росія звинуватила ЗСУ в обстрілі колонії. За даними російської сторони, загинули понад 50 українських захисників. Українські силові структури назвали вибух в Оленівці російським терактом. Українська сторона не отримала офіційних відповідей від Росії щодо списків загиблих і поранених внаслідок теракту.

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