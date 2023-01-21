Його судитимуть у Броварському міськрайонному суді Київської області.

У Київській області судитимуть російського військового. Він ґвалтував та знущався з мирних жителів.

Офіс генерального прокурора повідомив, що обвинувачений – 20-річний військовий 15-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади 2-ї гвардійської армії Центрального військового округу ЗС РФ родом із селища Новохоперського Воронезької області. Слідством встановлено, що 8 березня 2022 року 15-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади ЗС РФ окупували населений пункт на Київщині.

"Російські військовослужбовці одразу почали залякувати мирне населення. Вже у перші дні окупації вони відібрали мобільні телефони у всіх мешканців села. 10 березня російські військовослужбовці увірвались на подвірʼя будинку місцевої медсестри. Чоловіка, який проживав з нею, окупанти запідозрили у співпраці з ЗСУ. Обвинувачений поставив його на коліна. Окупанти почали бити чоловіка ногами і стріляти над головою. Жінка була свідком цього. Її утримували, не даючи втрутитися. Наступного дня той самий російський військовий прийшов до будинку постраждалої з її телефоном, звинувачуючи її також у співпраці із ЗСУ. Він відвів її до покинутого будинку з наміром начебто "розібратися". За словами потерпілої, на підлозі будинку було багато використаних презервативів", - йдеться у повідомленні.

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Як поінформували в Офісі генпрокурора, обвинувачений зґвалтував жінку. Нелюд погрожував їй зброєю.

"В цей час постійно тримав біля тіла жінки пістолет, погрожуючи ним. Його судитимуть у Броварському міськрайонному суді Київської області", - уточнили в Офісі генпрокурора.

Військові злочини окупантів

Російські військові знущаються з мирних українців, вбивають та катують цивільних. Проте усі вони понесуть покарання. Чимало рашистів вже отримали вироки у суді. Так, на Чернігівщині закон покарав російського військового, який розстріляв авто з родиною. Внаслідок цього обстрілу одна жінка загинула, троє людей було поранено.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, що в Україні судитимуть "вагнерівця", який потрапив у полон. Росіянин відбував покарання у колонії за угон автомобіля, а потім його завербували у ПВК "Вагнера", нині ж він чекає на покарання в Україні.

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