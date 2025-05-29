Крім цього, на кордоні з Білоруссю небезпека може зрости у вересні.

На Сумському напрямку, на території Курщини, окупаційна армія РФ накопичила достатньо сил для того, щоб спробувати атакувати Україну.

Про це в етері телемарафону сказав речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко. "Ворог дійсно має досить велику кількість сил та засобів по особовому складу й по техніці в межах Курської області", - сказав Демченко.

За його словами, накопичення сил противника почалися ще, коли він готувався відтіснити підрозділи ЗСУ з Курщини. Періодично спостерігається зміна кількості у лавах росіян у живій силі та озброєнні.

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"У ворога там достатньо сил для того, щоб здійснювати дію й стосовно нашого кордону, аби створити власне спробу атаки по території України", - констатував Демченко.

Він також додав, що не зменшується активність ворожих диверсійних груп. Найбільш активні вони у межах Сумської області, також викривались спроби заходів російських диверсантів на Харківщині.

Щодо кордону з Білоруссю, то, за даними Демченка, станом на ранок 29 травня, не спостерігається будь-яких подій, які б впливали на безпеку України. Водночас він вважає, що напруга значно зросте восени, коли на території Білорусі розгорнуться навчання "Захід-2025":

Цей напрямок залишається загрозливим... Загроза почне зростати особливо, коли почнеться активна фаза спільних навчань, які анонсували Білорусь та Росія. Ця активна фаза припадає на вересень. Маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій".

Нагадаємо, заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін заявив, що до ситуації на кордоні Сумської та Харківської областей треба ставитися максимально серйозно. За його словами, імовірно, завдання ворога полягає в просуванні вглиб української території і використовувати це зокрема на переговорах.

Навчання "Захід-2025"

Влада Білорусі "відсунула" від кордонів із країнами НАТО навчання "Захід-2025", які запланувала з РФ на вересень. Міністр оборони Білорусі генерал-лейтенант Віктор Хренін заявив, що основні маневр перенесені углиб території країни від західних кордонів. Він стверджував, що вказані військові навчання не націлені проти "когось".

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