При цьому він свідомо йшов на це у рідному місті.

Полонений окупант з так званої "ДНР" Вашенко Кирило Віталійович зізнався, що командування змушувало його розкидувати міни-пелюстки у житлових кварталах його рідного Донецька.

Як повідомляє Телеграм-канал "Ищи своих", під час допиту окупант розповів, що міни розкидували для того, аби сфабрикувати фейки про обстріли з боку ЗСУ.

"Отримав наказ від свого безпосереднього командира з позивним "Кент" розкидати в Донецьку міни-пелюстки, щоб на них підривалися мирні жителі, з метою звинуватити у цьому потім ЗСУ. Спитали, для чого це робити, адже мирні жителі загинуть, сказали: "Так треба. Не лізьте не у свою справу", - розповів окупант.

Ситуація у Донецьку: останні новини

Російські загарбники вживають заходів для поповнення втрат свого окупаційного особового складу, які вони несуть у війні проти України. У тимчасово окупованому Донецьку "військкомати" почали шукати офіцерів запасу серед пенсіонерів.

У місті окупанти також концентрують склади з боєприпасами та базують деякі підрозділи. Однак снаряди ЗСУ їх успішно знищують. Нещодавно в окупованому росіянами Донецьку було знищено ворожий боєкомплект.

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