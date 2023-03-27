Полонений окупант з так званої "ДНР" Вашенко Кирило Віталійович зізнався, що командування змушувало його розкидувати міни-пелюстки у житлових кварталах його рідного Донецька.
Як повідомляє Телеграм-канал "Ищи своих", під час допиту окупант розповів, що міни розкидували для того, аби сфабрикувати фейки про обстріли з боку ЗСУ.
"Отримав наказ від свого безпосереднього командира з позивним "Кент" розкидати в Донецьку міни-пелюстки, щоб на них підривалися мирні жителі, з метою звинуватити у цьому потім ЗСУ. Спитали, для чого це робити, адже мирні жителі загинуть, сказали: "Так треба. Не лізьте не у свою справу", - розповів окупант.
Ситуація у Донецьку: останні новини
Російські загарбники вживають заходів для поповнення втрат свого окупаційного особового складу, які вони несуть у війні проти України. У тимчасово окупованому Донецьку "військкомати" почали шукати офіцерів запасу серед пенсіонерів.
У місті окупанти також концентрують склади з боєприпасами та базують деякі підрозділи. Однак снаряди ЗСУ їх успішно знищують. Нещодавно в окупованому росіянами Донецьку було знищено ворожий боєкомплект.