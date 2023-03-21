Вороги у Донецьку зазнали втрат, поділився Андрющенко.

В окупованому росіянами Донецьку знищено ворожий боєкомплект.

Серед загарбників є жертви, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму каналі в Telegram. "У Донецьку знову не домовились щодо обрання папи (у Ватикані після обрання Папи Римського кардиналами із димаря Сікстинської капели йде білий дим - Ред.). У процесі… принесли в жертву не лише БК, а й певну кількість окупантів. Добре", - поділився він.

У Донецьку вже не раз лунали вибухи. Зокрема, наприкінці лютого повідомлялося, що у місті були "прильоти" у важливі ворожі об’єкти.

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Бої на Донбасі - сьогодні це варто знати

Вранці 21 березня Генштаб ЗСУ повідомив, що російські загарбники зосереджують свої головні зусилля на тому, щоб наступати на Авдіївському, Бахмутському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках, відбито понад 120 атак з боку супротивника. Епіцентром бойових дій є місто Бахмут Донецької області.

Під час боїв на Донбасі ворог зазнав величезних втрат. Варто зазначити, що загальні втрати росіян в Україні вже становлять близько 166 570 осіб.

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