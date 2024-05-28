Вибух пролунав майже відразу після сигналу повітряної тривоги.

Сьогодні, 28 травня, російська армія атакувала Одесу - у місті пролунав потужний вибух. Окупанти могли завдати удару по місту балістикою.

Як передає кореспондент УНІАН, Повітряні сили ЗСУ о 16:19 попередили про загрозу застосування по півдню країни балістики з боку окупованого Криму. Приблизно в цей самий час було оголошено повітряну тривогу і практично відразу в обласному центрі пролунав потужний вибух.

Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер і мер міста Геннадій Труханов попросили жителів Одеси та Одеського району перебувати в укриттях.

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Пізніше військово-політичний оглядач Олександр Коваленко повідомив, що по Одесі було застосовано дві балістичні ракети 9М723 ОТРК "Іскандер".

"Зафіксовано тільки один приліт. Куди зникла друга ракета? Не думаю, що збили, бо в Одесі нічим збивати "Іскандери", про що ще з літа 2023 року говориться, з часів зернового терору, але віз і нині там же... Є два варіанти. Перший - пуск був імітацією РЕБ", - припускає експерт.

Другий варіант, за його словами, ракета через технічну несправність впала в Чорне моря, що "теж багато про що говорить".

"Зокрема і про те, що це могла бути не 9М723, а дефективна північнокорейська KN-23, що так само наштовхує на певні висновки", - додав Коваленко.

Удари РФ по Одесі - останні новини

Армія РФ навесні 2024 року кілька разів атакувала Одесу балістичними ракетами. Удари призводять до великих руйнувань і жертв. Зокрема, 29 квітня було завдано удару по прибережній зоні Одеси - по одному з елітних районів міста. У цей час там було багато відпочивальників, зокрема після робочого дня.

Згодом стало відомо, що удар було завдано балістичною ракетою з касетною бойовою частиною. Касетні боєприпаси розлетілися на 1,5 км. У результаті загинули 5 цивільних осіб (двоє з них померли в лікарні), понад 30 дістали поранення. Згодом у лікарні померла ще одна важко поранена людина.

Унаслідок атаки значно пошкоджено будівлю Палацу студентів Національного університету "Одеська юридична академія", відомий як "Замок Гаррі Поттера". Також пошкоджено 25 цивільних автомобілів, 20 приватних житлових будинків, інфраструктурні об'єкти.

Серед поранених була вагітна жінка і колишній нардеп Сергій Ківалов, який є засновником і ексректором Одеської юридичної академії, а також президентом Міжнародного гуманітарного університету (МГУ). На території палацу загинув проректор МГУ Борис Васильєв.

Про сьому жертву стало відомо 8 травня - у лікарні помер хлопець, 2001 року народження. Також днями померла 4-річна дівчинка, яка отримала поранення в серце.

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