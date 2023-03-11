28 тисяч добровольців бажають долучитися до "Гвардії наступу" і станом на 11 березня практично всі підрозділи вже сформовані.
Як заявив очільник МВС Ігор Клименко в ефірі телемарафону, відбір людей доволі суворий.
"28 тисяч заяв від добровольців ми вже прийняли. В першу чергу заявки проходили через Центри надання адміністративних послуг та через сайт. Звичайно, не всі потрапляють в ці підрозділи, тому що достатньо жорсткий відбір. Навчання практично всіх підрозділів ми вже розпочали на полігонах нашої країни і там не всі витримують", - сказав Клименко.
Він також наголосив, що формуються списки резервістів.
"Навчання триватимуть стільки, скільки буде необхідно, щоб отримати боєздатні підрозділи Нацгвардії, ДПСУ та Нацполіції, які всі зараз називаються "Гвардією наступу". Підрозділи в основному, здебільшого сформовані. Ми набираємо вже додатково добровольців, щоб мати резерв на майбутнє", - додав голова МВС.
"Гвардія наступу": що відомо
В лютому 2023 року в Україні оголосили про формування "Гвардії наступу". Всього створюють вісім штурмових бригад. До Нацгвардії можна приєднатися у бригади "Буревій", "Червона калина", "Кара-Даг", "Рубіж", "Спартан" та легендарний "Азов". У Держприкордонслужбі чекають на охочих долучитися до бригади "Сталевий кордон", у Нацполіції – до бригади "Лють".
Імена осіб, які приєдналися до "Гвардії наступу", засекретять.
Підготовка бійців "Гвардії наступу" триватиме від 2 до 4 місяців.