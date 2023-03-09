Штрумові підрозділи залучатимуть до бойових дій лише після проходження відповідної підготовки.

Спікер Національної Гвардії України Руслан Музичук заявив, що штурмові бригади "Гвардії наступу", які готуються у складі НГУ, будуть проходити відповідну підготовку протягом 2-4 місяців. Тільки після цього ці підрозділи будуть залучені до бойових дій.

"Коли пройде повний етап підготовки і бойове злагодження ротно-батальйонного рівня, може йтися про залучення їх до виконання задач на полі бою. Це залежатиме від того задуму, який матиме військово-політичне керівництво щодо застосування цих штурмових бригад – на якому напрямі, в якому обсязі. Наразі йдеться про їхнє повне комплектування і якісну підготовку, вона триватиме 2-4 місяці", – наводять слова Музичука в ефірі проекту Радіо Свобода – Радіо Донбас.Реалії на сторінці НГУ в Facebook.

За словами спікера Нацгвардії, усього таких бригад в МВС формують вісім. Шість із них працюватимуть у складі НГУ. До штрумових бригад НГУ вже зараховано майже 1000 кандидатів, які подали таку заявку і пройшли необхідні етапи відбору.

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"Гвардія наступу": що відомо

В лютому 2023 року в Україні оголосили про формування "Гвардії наступу". Всього створюють вісім штурмових бригад. До Нацгвардії можна приєднатися у бригади "Буревій", "Червона калина", "Кара-Даг", "Рубіж", "Спартан" та легендарний "Азов". У Держприкордонслужбі чекають на охочих долучитися до бригади "Сталевий кордон", у Нацполіції – до бригади "Лють".

У перший день до лав "Гвардії наступу" записалися тисячі людей. Станом на 10 лютого до штурмових бриганд НГУ подали заявки понад 10 тис. кандидатів.

У березні очільник МВС Ігор Клименко повідомив, що імена людей, які приєдналися до "Гвардії наступу", засекретять. За його словами, вже є 23 тисячі заяв. При цьому, іноземців до цих штурмових бригад поки не приймають.

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