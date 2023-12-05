Військові попереджають про небезпеку.

У низці українських областей вночі оголосили повітряну тривогу, країна опинилася під атакою російських безпілотних літальних апаратів.

Близько 20:50 Повітряні сили попередили про рух декількох груп ударних дронів типу "Shahed" в Шевченківському та Балаклійському районах Харківської області. "Напрямок руху - південно-східний (Ізюмський район)", - написали вони у Telegram.

Згодом повідомлялося про групу БПЛА в районі Чугуєва та ще одну - в Бериславському районі Херсонської області, вона рухалася в бік Миколаївщини. О 22:55 військові фіксували групу в Очакові, яка летить у напрямку Одеської області. Згодом вони помітили ще одну групу південніше Кривого Рогу, вона також рухалася в напрямку Миколаївщини.

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О 23:11 Повітряні сили попередили про рух ударних БПЛА вздовж кордону Миколаївської та Одеської областей у західному напрямку. Тим часом ударні дрони на Миколаївщині рухалися в сторону Вознесенська.

Інформація оновлюється...

Оновлено о 00:50: Група "шахедів" наближається до центру Вінницької області в напрямку м. Тульчин. Інша група - в західній частині Черкаської області, курс західний.

Також ще одна група наближається до перехрестя Вінницької, Кіровоградської та Одеської областей.

Оновлено о 00:15: Загроза для Черкаської області. Тим часом друга група ударних БПЛА наближається до кордонів Вінницької області. Напрямок руху - північно-західний.

Оновлено о 23:58: Перша група дронів увійшла в Кіровоградську область, за нею слідує друга. Ще одна рухається у напрямку Кіровоградщини східніше. Працює протиповітряна оборона.

Оновлено о 23:40: Наразі також існує загроза для Кіровоградщини. Одна група ударних дронів летить у напрямку Вінницької області.

Атаки БПЛА по Україні: останні новини

Минулої ночі Росія вкотре запустила дрони в бік українських міст та селищ, їм вдалося долетіти до західних областей. Повідомлялося про роботу протиповітряної оборони у Хмельницькій області.

Повітряні сили вранці відзвітували про роботу ППО у дев'яти областях. Українські бійці збили 18 безпілотників з 23, а також знищили одну керовану авіаційну ракету.

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