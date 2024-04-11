Ворожі літаки прямують до пускових рубежів.

Російські окупаційні війська підняли в небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"Зафіксовано виліт близько 7 бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому Оленья (Мурманська область, РФ), рухаються у напрямку пускових рубежів", – йдеться у повідомленні.

Орієнтовний час виходу на пускові рубежі – 03:40, додали військові. Українців закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Відео дня

Зазначимо, що вже кілька годин триває атака по Україні ударними безпілотниками.

Ту-95МС: що це за літаки

Російські війська використовують стратегічні бомбардувальники Ту-95МС під час масованих ракетних ударів по Україні. Вони застосовуються для пусків ракет Х-101.

Цим літакам вже понад 30 років і більше вони не виробляються. Через це Росія тримає їх на віддалених аеродромах, зокрема на "Оленьї" та "Енгельсі". Проте Україна змогла дістати їх і там.

Нещодавно під час атаки дронів на трьох великих аеродромах РФ пролунали вибухи. У ГУР розповіли, що щонайменше три стратегічні бомбардувальники Ту-95МС були пошкоджені на аеродромі "Енгельс-2" у Саратовській області Росії.

Інститут вивчення війни писав, що в разі підтвердження цієї інформації можна буде стверджувати, що Україна вже знищила близько 5% цих літаків. Зазначається, що станом на 2023 рік ворог мав приблизно 60 літаків Ту-95.

Вас також можуть зацікавити новини: