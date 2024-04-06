Атаки на аеродроми погіршать здатність росіян завдавати ракетних і повітряних ударів по всій території України.

Якщо пошкодження трьох стратегічних бомбардувальників Ту-95МС на аеродромі "Енгельс-2" українськими БПЛА підтвердиться, то можна стверджувати, що Росія вже втратила близько 5% цих літаків. Це для агресора є "помітною втратою".

Як повідомляє Інститут вивчення війни, українські дрони зазвичай атакують лише окремі авіабази. Здатність за раз завдати серію ударів одразу по трьох аеродромах є "помітним зрушенням у можливостях".

Окупанти регулярно використовують стратегічні бомбардувальники Ту-95, дислоковані на авіабазі "Енгельс", для запуску крилатих ракет Х-101/Х-555 по цілях в Україні. Станом на 2023 рік ворог мав приблизно 60 літаків Ту-95.

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Раніше аналітики називали втрати літаків для Росії незначними, оскільки загарбники, ймовірно, мають близько 300 різних літаків типу Су. Зараз вони використовують їх для завдання ударів керованими та некерованими плануючими бомбами вздовж усієї лінії фронту.

Постійні удари по аеродромах погіршать здатність Повітряно-космічних сил (ВКС) Росії завдавати ракетних і повітряних ударів по всій території України.

Атаки на російські аеродроми 5 квітня

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 5 квітня вибухи пролунали на трьох великих аеродромах РФ. Акція була організована ГУР Міноборони України спільно із ЗСУ.

За даними джерел української розвідки щонайменше три стратегічні бомбардувальники Ту-95МС на аеродромі "Енгельс-2" у Саратовській області серйозно пошкоджені. При цьому на аеродромі міста Єйськ у Краснодарському краї літаки Су-25. Також підтверджується атака на аеродром в російському Курську, але результати наразі уточнюються.

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